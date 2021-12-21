В Коми задержали мужчину, который устроил скандал в регистратуре

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Коми

В Воркуте задержали мужчину, который устроил скандал в регистратуре поликлиники. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Коми.

Сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение о том, что в одной из поликлиник сработала тревожная кнопка. Росгвардейцы прибыли в медицинское учреждение. Оказалось, что мужчина 1979 года рождения устроил скандал в регистратуре. На замечания дебошир никак не реагировал. Росгвардейцы доставили нарушителя в отдел полиции.

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