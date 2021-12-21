Минздрав России включил вакцинацию подростков от COVID-19 в нацкалендарь

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Вакцинация подростков от коронавируса теперь включена в национальный календарь прививок. Об этом сообщает Минздрав России. Соответствующий документ подписал глава ведомства Михаил Мурашко.

- Против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, к приоритету 3-го уровня относятся дети от 12 до 17 лет (включительно), - говорится в постановлении.

Добавим, что вакцинация детей будет добровольно и с письменного согласия родителей. Препарат, который будет использоваться для процедуры носит название «Спутник М».

Также приказом в категорию приоритета по вакцинации второго уровня включены работники сферы организаций предоставления услуг. В категорию приоритета третьего уровня включены учащиеся профессиональных образовательных учреждений и образовательных организаций высшего образования старше 18 лет.

Документ также допускает введение вакцин, за исключением препаратов для профилактики туберкулеза, предусмотренных нацкалендарем профилактических прививок и нацкалендарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям в один день разными шприцами в разные участки тела.

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