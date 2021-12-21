В Сыктывкаре скончался 29-летний пассажир самолета «Салехард - Москва»

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Стала известна причина смерти пассажира самолета «Салехард - Москва», который экстренно приземлился в аэропорту Сыктывкара. Мужчине стало плохо на борту воздушного судна на первом часу полета.

Прямо в салоне самолета пострадавший потерял сознание из-за сильной аллергической реакции, которая вызвала оттек Квинке. Когда врачи уже поднялись на борт, у мужчины наступила клиническая смерть.

Несмотря на все действия медиков, спасти пассажира не удалось: у него остановилось сердце. На момент смерти ему было всего 29 лет, сообщает издание «Комиинформ».

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