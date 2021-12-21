В Коми от коронавируса умер мужчина, страдавший патологией нервной системы

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В Усинске от коронавируса скончался мужчина, страдавший патологией нервной системы. Ему был 71 год.

Коечный фонд для больных коронавирусом, состоящий на 70 коек, заполнен на 60%. В тяжелом состоянии находятся семь человек, девять остаются на кислородной поддержке, а на ИВЛ – один. В общей сложности лечение получают 42 пациента.

В Усинске скончался 71-летний пациент, болевший коронавирусом. У него были сопутствующие хронические патологии нервной и сердечно-сосудистой систем.

В городе 27 072 человека привились первым компонентом вакцины от коронавируса. Как передает «Усинск Онлайн», 25 467 человек прошли вакцинацию полностью.

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