Азам Ходжаев за пару часов «запампил» токен на 120 млн долларов

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В ночь с 20 на 21 декабря 2021 года в Instagram известного криптоблогера Азама Ходжаева появился инсайт о крипто токене СGU. Обнародованная инсайдерская информация вызвала невероятный рост капитализации проекта.

Благодаря всего одному посту Азама Ходжаева цена крипто токена CGU резко подскочила, и в итоге с 1.90 долларов выросла до 2.84 долларов. Таким образом, капитализация проекта с 800 миллионов долларов выросла до 1.2 миллиарда долларов.

Азам Ходжаев уже больше четырех лет является лидером российского крипто комьюнити, и его новый пост еще раз подтвердил его значимость в крипто инвестировании.

К слову, Piplsay проводило в этом году исследование, согласно которому около 40% американских инвесторов хотя бы однажды инвестировали, основываясь на информации, появляющейся в соцсетях Илона Маска. Азам Ходжаев подтвердил, что в России американский опыт так же нашел свое применение, и притом весьма успешно.