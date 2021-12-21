В Коми завели дело о жестоком обращении с животными на станции юннатов

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Инте после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными на станции юннатов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В интернете, а также в обращениях в прокуратуру содержалась информация о жестоком обращении с питомцами станции юннатов. К проверке привлекли специалистов целого ряда ведомств. В итоге в муниципальном учреждении обнаружили многочисленные нарушения, в том числе при содержании, кормлении и ветеринарном обслуживании животных. Кроме того, нарушения допустили при расходовании учреждением средств бюджета и внебюджетных фондов.

Прокуратура внесла главе администрации Инты представление об устранении нарушений закона. Документ рассмотрели и удовлетворили. В итоге нарушения устранили. Кроме того, полицейские завели дело о жестокое обращение с животными.

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