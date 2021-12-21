Из-за запуска ракеты три района Коми окажутся опасными

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В связи с запуском ракеты «Ангара» три района Коми объявлены временно опасными. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды Коми.

Ракету запустят в четверг, 23 декабря, с космодрома Плесецк. Это будет сделано в интересах обороноспособности страны. Планируется, что «Ангару» запустят ровно шесть вечера. Резервной датой запуска названо 24 декабря. В министерстве отметили, что место падения отделяющихся частей ракет-носителей охватывает районы Вуктыла, Сосногорска и Троицко-Печорска.

С 23 по 24 декабря эти районы объявлены временно опасными. Жителей этих муниципалитетов просят соблюдать осторожность и в эти дни не посещать районы падения отделяющихся частей ракеты.

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