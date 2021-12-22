В Коми после капитального ремонта 29 декабря откроется Национальная библиотека

Фото: Национальная библиотека

Министр культуры Коми Мария Балмастова сообщила, что после капитального ремонта открывается Национальная библиотека республики. По ее словам, празднование 185-летнего юбилея пройдет уже в обновленном историческом здании.

– В преддверии Нового года мы вновь открываем двери одного из главных объектов культуры в республике – Национальную библиотеку. Благодаря значительной поддержке Минкультуры РФ, нам удалось не только сохранить уникальность объекта культурного наследия народов России "Библиотеку им. В.И. Ленина", но и на высоком уровне создать многофункциональный центр для культурно-просветительского досуга читателя XXI века, – отметила она.

Ранее сообщалось, что библиотека приостанавливает обслуживание читателей, о дате открытия обещали сообщить позже. Теперь стало известно, что торжественная церемония открытия состоится 29 декабря. В новогодние каникулы продолжится переезд из временных помещений. С 10 января она будет работать с 10:00 до 20:00, в субботу по плану выходной, в воскресенье – с 10:00 до 17:00.

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