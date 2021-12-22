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Общество22 декабря 2021 4:42

По решению суда расторгли контракт с главой администрации Войвожа

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Сосногорский городской суд по требованию прокуратуры освободил за главу Войвожа от должности за несоблюдение порядка сведений о доходах лиц, претендующих на место руководителя поселения.

Проверка надзорного органа показала, что порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации содержал противоречащие правила, что повлекло, по мнению ведомства, нарушение.

В результате прокуратура сочла заключение контракта с кандидатом на должность главы администрации Войвожа противоречащим и выдвинуло требование его расторгнуть.

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