По решению суда расторгли контракт с главой администрации Войвожа

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Сосногорский городской суд по требованию прокуратуры освободил за главу Войвожа от должности за несоблюдение порядка сведений о доходах лиц, претендующих на место руководителя поселения.

Проверка надзорного органа показала, что порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации содержал противоречащие правила, что повлекло, по мнению ведомства, нарушение.

В результате прокуратура сочла заключение контракта с кандидатом на должность главы администрации Войвожа противоречащим и выдвинуло требование его расторгнуть.

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