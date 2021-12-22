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Общество22 декабря 2021 5:16

В Коми из-за гриппа закрыли на карантин ряд классов в школах и группы в садиках

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Роспотребнадзор Коми сообщил, что с симптомами ОРВИ в период с 13 по 19 декабря в медицинские организации обратились 10 770 человек, среди них 6404 – дети. Таким образом, по данным ведомства, дети в возрасте до 14 лет занимают среди заболевших 59,5%, 40,5 – взрослое население республики.

Уточняется, что в лаборатории центра гигиены и эпидемиологии региона в материале выявили вирусы гриппа A(H3N2). В связи со сложившейся ситуацией решение о введении карантина приняли в 108 классах школ и 34 группах 24 дошкольных заведений, проинформировали в ведомстве.

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