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Общество22 декабря 2021 5:46

«Мы провалимся»: глава Коми откровенно высказался о чемпионате по хоккею с мячом

Источник:kp.ru
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Фото: пресс-служба главы Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

Глава Коми Владимир Уйба заявил, что регион возможно не будет готов к принятию чемпионата по хоккею с мячом в марте 2022 года из-за низкого процента вакцинации от коронавируса среди населения. В то же время республика намерена сообщить о технической готовности к проведению соревнований.

- Мы проваливаемся. Мы не успеваем к марту достичь 80 процентов вакцинации – заявил Уйба.

По его словам, помешать проведению чемпионата может именно низкий процент вакцинированных, призвав тем самым жителей Коми к прививкам.

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