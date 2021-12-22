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Общество22 декабря 2021 6:13

Житель Коми получил условный срок за растрату денег своего умершего друга

Источник:kp.ru
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Фото: архив Коми

Фото: архив Коми

В Итинском городском суде признали виновным 47-летнего местного жителя в краже с банковского счета. Установлено, что он получил доступ к карте своего друга и потратил оттуда все деньги. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Позже выяснилось, что Пенсионный фонд начислил 20 тыс. руб. умершему жителю Инты ошибочно и сообщил о том, что все деньги со счета была потрачены, в полицию.

Суд принял решение наказать растратчика и назначить ему условное лишение свободы в виде одного года.

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