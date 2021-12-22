В Коми пьяный водитель врезался в кучу кирпича и сам же пострадал

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 21 декабря, в Сыктывдинском районе Opel Vesta врезался в кучу кирпича, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 20:40 в селе Зеленец. Пьяный мужчина 1980 года рождения ехал за рулем Opel Vesta ехал по улице Центральной. Около дома №10 он не справился с управлением и врезался в кирпичную кучу. В результате ДТП пострадал сам водитель. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушибленную рану головы. За рулем мужчина с 2000 года.

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