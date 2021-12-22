В Коми снижается уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом

Фото: архив "КП"

В Коми замечена тенденция к снижению заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Об этом говорят цифры, предоставленные республиканским Роспотребнадзором.

За минувшую неделю - с 13 по 17 декабря - за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратились 10 770 человек, более половины (6 404) из них - дети. Уточняется, что 59,5% среди заболевших - несовершеннолетние до 14 лет.

Неделей ранее уровень заболеваемости находился на отметке 12 369 человек.

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