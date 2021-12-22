В Коми Россельхознадзор нашел магазин с просрочкой

Фото: архив "КП"

В Ухте найден магазин с просроченными продуктами. Об этом сообщает пресс-служба Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Уточняется, что на прилавке магазина был найден копченый шпик в количестве 2,5 кг и колбаса вареная из мяса цыплят-бройлеров в количестве 6 кг с истекшим сроком годности. Проверяющие сразу же сняли продукцию с реализации.

Кроме того, в магазине продавались вареные колбасы, на которые не были погашены ветеринарные сопроводительные документы в системе «Меркурий». В соответствии с установленными требованиями, гашение ВСД в ФГИС «Меркурий» на транспортную партию подконтрольного ветнадзору товара производится в течение 24 часов после его доставки и приемки в месте назначения.

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