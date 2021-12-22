В Коми от COVID-19 умер 46-летний многодетный отец

Фото: архив "КП"

В Усинске от коронавируса умер 84-й пациент. Очередной жертвой ковида стал молодой мужчина, страдавший тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

Как рассказали в городской больнице, скончавшимся является 46-летний усинец. У пациента ранее были диагностированы заболевания эндокринной и кроветворной систем. Инфекция лишь усугубила течение основных болезней, говорят врачи.

Как удалось выяснить «КП-Коми», у мужчины осталась жена с тремя детьми на руках.

Добавим, что коечный фонд, который составляет 70 коек, мест в Усинске заполнен на 52%. В тяжелом состоянии находятся семь человек, девять пациентов- на кислородной поддержке. Всего получают лечение 37 пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми показатель выздоровления от коронавируса увеличился на 542 случая