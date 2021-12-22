В Коми неравнодушные жители помогли сотворить новогоднее чудо для 101-летней женщины

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Настоящее новогоднее чудо сотворили жители Ухты для 101-летней Александры Сквозниковой. Женщина в октябре этого года сломала себе шейку бедра, когда неудачно упала в собственной квартире. С тех пор она прикована к постели, к тому же, осталась без средств для дальнейшей реабилитации. Однако веру в человечество ей вернули горожане.
Ухтинцы купили пенсионерке все необходимое: лекарства, подгузники и спецоборуудование. Так как инвалидности у женщины нет, то через поликлинику бесплатно ничего получить не удалось. Дочь долгожительницы попросила помочь мэрию и фонд «Милосердие».
За счет бюджета муниципалитета Александре Сквозниковой оказали материальную помощь, служба милосердия передала от благотворителей ортопедическую кровать, последнюю из Щудаяга доставили и установили сотрудники муниципального предприятия, передает телеканал «Юрган».
- Всех благодарю, всем большое спасибо за внимание. Я очень благодарна всем, - высказалась долгожительница.
В январе ей исполнится 102 года.
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