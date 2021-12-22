В Коми подросток отсудил у матери 300 тысяч рублей за побои

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Усинске подросток отсудил у собственной матери 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за побои. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Усинский городской суд выяснил, что мать жестоко обращалась с сыном. Она систематически наносила подростку побои и совершала иные насильственные действия. Кроме того, женщина использовала недопустимые методы воспитания и унижала человеческое достоинство подростка. На суд ответчица не явилась. По иску прокурора с нее взыскали 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение не вступило в законную силу.

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