За сутки в Сыктывкаре 63 человека заразились коронавирусом

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По состоянию на среду, 23 декабря, в Сыктывкаре зафиксировали 63 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки выздоровели 542 человека. За весь период пандемии из больниц выписали 79 097 пациентов. За последние сутки в Коми заболели 211 человек, а за все время – 95 592.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 63 случая, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболел 41 человек, Воркуте и Сосногорском районе – по 15, а в Усинске – 14. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 5 117 человек. За последние сутки снято с учета сняли 192 человека. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились. За сутки в Коми скончались пятеро больных коронавирусом, а за все время – 2536. На сегодняшний день в республике привиты первым компонентом вакцины от этой болезни 387 117 человек.

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