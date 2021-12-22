Житель Коми чуть не убил знакомого девятью ударами ножа

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В Ухте 27-летнего местного жителя признали виновным в покушении на убийство 44-летнего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в июне в квартире дома на улице Дзержинского. Пьяный ухтинец поссорился со своим знакомым. Злоумышленник схватил нож и ударил мужчину как минимум девять раз. Житель Коми наносил удары в область лица, груди и спины. К счастью, пострадавший остался жив, так как ему вовремя оказали медицинскую помощь. Суд признал ухтинца виновным. Его приговорили к семи годам трем месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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