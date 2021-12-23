Власти Сыктывкара планируют построить аквапарк

Фото: архив КП

На встрече с журналистами 22 декабря мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова сообщила, что в настоящий момент мэрия рассматривает различные земельные участки для строительства аквапарка. Об этом со ссылкой на главу администрации сообщили в «Комиинформ».

– Мы ищем участок не под какого-то конкретного инвестора, а наоборот. Нам надо найти место и, во-первых, спросить у жителей города: вы не против, если здесь будет аквапарк? – прокомментировала Хозяинова.

Мэр города выразила уверенность, что новость о поиске земельного участка привлечет потенциальных инвесторов, допустив при этом возможность привлечения инвестора из других регионов. Также в администрации сейчас ищут землю под строительство культурно-спортивного центра.

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