Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 декабря 2021 5:12

Власти Сыктывкара планируют построить аквапарк

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив КП

Фото: архив КП

На встрече с журналистами 22 декабря мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова сообщила, что в настоящий момент мэрия рассматривает различные земельные участки для строительства аквапарка. Об этом со ссылкой на главу администрации сообщили в «Комиинформ».

– Мы ищем участок не под какого-то конкретного инвестора, а наоборот. Нам надо найти место и, во-первых, спросить у жителей города: вы не против, если здесь будет аквапарк? – прокомментировала Хозяинова.

Мэр города выразила уверенность, что новость о поиске земельного участка привлечет потенциальных инвесторов, допустив при этом возможность привлечения инвестора из других регионов. Также в администрации сейчас ищут землю под строительство культурно-спортивного центра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Не произноси имени Господа напрасно»: сыктывкарский священнослужитель оценил работу инспектора ДПС (подробнее)