Власти Сыктывкара планируют построить аквапарк

Фото: архив КП
На встрече с журналистами 22 декабря мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова сообщила, что в настоящий момент мэрия рассматривает различные земельные участки для строительства аквапарка. Об этом со ссылкой на главу администрации сообщили в «Комиинформ».
– Мы ищем участок не под какого-то конкретного инвестора, а наоборот. Нам надо найти место и, во-первых, спросить у жителей города: вы не против, если здесь будет аквапарк? – прокомментировала Хозяинова.
Мэр города выразила уверенность, что новость о поиске земельного участка привлечет потенциальных инвесторов, допустив при этом возможность привлечения инвестора из других регионов. Также в администрации сейчас ищут землю под строительство культурно-спортивного центра.
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