В трех селах Коми ввели режим повышенной готовности

Фото: администрация Ижемска

Администрация Ижемского района Коми приняла решение ввести режим повышенной готовности в трех селах. Речь идет о селах Няшабож, Брыкаланск и Кипиево, передается в сообщении. В качестве причины указали отсутствие зимника Пильегоры – Чаркабож, а также отсутствие возможности завести лекарства, продукты и топливо для котельных.

– С 21 декабря 2021 года на территории сельских поселений Няшабож, Брыкаланск и Кипиево введен режим функционирования "Повышенная готовность" до особого распоряжения, – следует из опубликованной информации.

Уточняется, что режим готовности введен с целью привлечения финансов из резервного фонда при чрезвычайных ситуациях района. До ввода зимника планируется также организовать вертолетные рейсы с топливом и провизией.

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