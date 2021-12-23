Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 декабря 2021 6:16

Специально к чемпионату по хоккею с мячом в Сыктывкаре создадут рабочую группу

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Администрация столицы Коми сообщила, что в мэрии намерены создать совместно с министерством спорта региона рабочую группу. Ее задача, как распорядилась мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова, будет состоять в подготовке к Чемпионату мира по хоккею с мячом.

Главной задачей группы обозначили вопросы подготовки инфраструктуры города и обеспечения безопасности и поддержания порядка на улицах, следует из сообщения пресс-службы.

Ранее глава Коми Владимир Уйба заявлял, что регион возможно не будет готов к принятию чемпионата по хоккею с мячом из-за низкого процента вакцинации от коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мы провалимся»: глава Коми откровенно высказался о чемпионате по хоккею с мячом (подробнее)