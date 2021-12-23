Специально к чемпионату по хоккею с мячом в Сыктывкаре создадут рабочую группу

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Администрация столицы Коми сообщила, что в мэрии намерены создать совместно с министерством спорта региона рабочую группу. Ее задача, как распорядилась мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова, будет состоять в подготовке к Чемпионату мира по хоккею с мячом.

Главной задачей группы обозначили вопросы подготовки инфраструктуры города и обеспечения безопасности и поддержания порядка на улицах, следует из сообщения пресс-службы.

Ранее глава Коми Владимир Уйба заявлял, что регион возможно не будет готов к принятию чемпионата по хоккею с мячом из-за низкого процента вакцинации от коронавируса.

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