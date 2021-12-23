В школах Коми отменили занятия из-за сильных морозов

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре из-за сильных морозов объявлен актированный день. Об этом сообщает городская администрация.

Решение коснулось тысяч детей. Так, дома сегодня, 23 декабря, останутся учащиеся 1-6 классов.

Дома остались не только учащиеся столицы республики. Еще в 11 муниципалитетах объявлен актированный день. Школьные парты опустели в образовательных учреждениях в:

В Ухте и Сосногорске из-за морозов в школу не идут учащиеся с 1 по 4 класс.

В Сыктывдинском, Койгородском, Сысольском районе актированный день объявлен также для школьников 1-6 классов.

В Княжпогостском, Усть-Вымском - с 1 по 4 класс.

В Прилузском районе - в с. Лойма с 1 по 7 класс, в Объячево - с 1 по 11.

В Корткеросском районе в п. Намск, с. Корткерос, п. Визябож, с. Небдино - с 1 по 4 класс, с. Большелуг - с 1 по 6 класс, п. Подтыбок - с 1 по 8 класс, в Сторожевске - 5-6 классы.

В Усть-Куломском районе отменены занятия в школе села Керчомъя с 1 по 4 классы.

В Усинске актированный день для учащихся 1- 4 классов в п. Парма и д. Захарвань.

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