В Сыктывкаре 19-летняя девушка, нарушившая ПДД, оказалась под колесами иномарки

Фото: УГИБДД МВД по Коми

В Сыктывкаре на больничной койке оказалась 19-летняя девушка. Как сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции, юная горожанка попала под колеса автомобиля.

Инцидент произошел накануне рано утром на Лесопарковой улице. Мужчина за рулем Chevrolet Aveo сбил девушку, которая переходила дорогу в неположенном месте. В результате аварии сыктывкарка получила перелом ноги.

Сейчас нарушительница ПДД находится в городской больнице под наблюдением врачей. В отношении нее вынесено определение по ст.12.30 КоАП РФ.

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