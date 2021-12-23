На заправке Сыктывкара в 27-градусный мороз 5-летний ребенок застрял в машине

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре пятилетний ребенок застрял в заблокированной машине. Инцидент произошел на одной из автозаправок города.

Как сообщает издание «Комиинформ», мама ребенка ушла оплатить услугу и оставила малыша в салоне авто. Придя, она обнаружила, что дверь машины захлопнулась, а ключ остался в зажигании, как и телефон. Она попыталась объяснить ребенку, как открыть дверь, но мальчик в силу возраста не понимал, что нужно делать.

Пока оператор службы спасения обрабатывал звонок, около машины с запертым ребенком стали останавливаться другие авто. Один из водителей не остался равнодушным к проблеме и вместе с женщиной объяснял, крича ребенку, куда нажать. На улице было -27 градусов, от теплого дыхания стекла начали сковываться инеем, и мальчик уже не видел, куда ему показывают нажать пальцем.

Но история закончилась благополучно: по счастливой случайности малыш все-таки нажал на одну из кнопок на двери, и машина разблокировалась. И в эту минуту подъехали спасатели Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда СПАС-Коми Комитета ГО и ЧС по РК. Они опросили женщину, и удостоверившись, что с ребенком всё в порядке, вернулись на базу.

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