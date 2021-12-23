В Коми больницу оштрафовали за то, что там работал бывший госслужащий

Фото: пресс-служба Сыктывкарского городского суда

Печорскую центральную районную больницу оштрафовали за нарушения при приеме на работу бывшего госслужащего. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

На работу в больницу взяли врача-терапевта, который ранее был госслужащим. Уточняется, что медик руководил филиал медицинской части ФСИН России». Согласно антикоррупционному законодательству, больница должна была в течение 10 дней сообщить о приеме на работу врача его бывшему работодателю, однако этого сделано не было. Прокуратура завела административное дело, и суд оштрафовал больницу на 50 тысяч рублей.

– Решение суда не вступило в законную силу, – отметили в надзорном ведомстве.

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