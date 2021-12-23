Финно-угорский этнопарк Коми познакомил с нефтяной живописью 7,5 тысяч человек

Финно-угорский этнопарк реализовал грантовый проект «Школа живописи нефтью». Инициатива туристского комплекса нашла воплощение в жизнь благодаря победе в конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Коми и Ненецком автономном округе.

Уникальное направление

Проект был посвящен современному и уникальном направлению живописи – нефтизму. По задумке организаторов, популяризация нефтяной живописи происходила сразу по двум направлениями. Первое: организация и проведение выставок картин, написанных нефтью, в Усинске. Жители «нефтяной столицы» Коми открыли творческое применение черного золота – в изобразительном искусстве. Поочередно на двух усинских площадках экспонировались работы одного из основоположников нефтизма, санкт-петербургского художника Виталия Касаткина.

Марины, пейзажи и натюрморты, созданные нефтью, нефтепродуктами и газовым конденсатом, были объединены в выставку под названием «Нефтяная палитра России ЛУКОЙЛ-Коми». Собрание работ мастера нефтизма были представлены в усинском музейно-выставочном центре «Вöртас» и в холле городской администрации. Только в центре «Вöртас» произведения нефтяной живописи увидели 4 137 человек.

Увидеть воочию

Второе направление – мастер-классы по рисованию нефтью от Виталия Касаткина. Изначально уроки планировалось проводить в оффлайн-режиме, но свои коррективы внесла пандемия. Занятия проводились посредством системы ZOOM, а затем дублировались в аккаунте Финно-угорского этнопарка в социальной сети «ВКонтакте». А те, кто посетил этнопарк в дни проведения интернет-уроков, смогли воочию увидеть творчество художника и сами написали небольшой этюд. За два месяца деятельности интернет-проекта было дано четыре мастер-класса. Суммарная аудитория составила 3 435 человек. В целом проект «Школа нефтяной живописи» заинтересовал 7 572 человека.

В конце проекта финно-угорский этнопарк оставил на память Усинскому музейно-выставочному центру «Вöртас» и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» две картины «Буровые», написанные нефтью, нефтеотходами и газовым конденсатом полученные с месторождений Усинска и Ухты.

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