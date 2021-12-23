Правительство Коми потребовало от глав ускорить темпы вакцинации перед Новым годом

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Главам муниципалитетов Коми поручено ускорить темпы вакцинации от коронавируса. С таким заявлением выступило республиканское Правительство.

На данный момент требуемый 80-процентный коллективный иммунитет достигнут лишь в Усинском, Ижемском и Вуктыльском районах. Чуть отстают от лидеров вакцинации Усть-Цилемский, Удорский, Княжпогостский, Сысольский, Койгородский и Прилузский районы. В среднем в Коми данный показатель находится на уровне 61%.

Однако не во всех районах республики такая же картина. Некоторые муниципалитеты до сих пор находятся на низком уровне вакцинации.

Так, темпы прививочной кампании в Воркуте, Инте, Сыктывкаре, Ухте, Печоре, Троицко-Печорском, Корткеросском и Сосногорском районах оставляют желать лучшего. К слову, именно там фиксируют больше всего зараженных ковидом каждый день.

Заместитель министра здравоохранения Коми Елена Бударина призвала руководителей муниципалитетов использовать время до Нового года для того, чтобы по максимуму защитить жителей городов и районов от новой коронавирусной инфекции, прежде всего – от тяжелого течения заболевания ковидом.

В свою очередь, заместитель Председателя Правительства Республики Коми Лариса Карачёва призвала оказать необходимую помощь медицинским организациям в вакцинации наиболее уязвимой категории – людей старшего возраста.

– Мы должны защитить прежде всего тех, кто рискует при заражении перенести ковид тяжело – это наше старшее поколение. Из числа жителей республики старше 60 лет привито от новой коронавирусной инфекции около 110 тысяч человек. Этого недостаточно для формирования защиты этой возрастной группы. Прошу сосредоточится на этой задаче: обеспечить бесперебойную работу пунктов вакцинации, в том числе в выходные и праздничные дни, оказывать содействие больницам и поликлиникам, в том числе в организации подвоза в пункты вакцинации жителей труднодоступных населенных пунктов, – нацелила руководителей заместитель Председателя Правительства.

Задачи, поставленный перед руководством муниципалитетов, касаются также вакцинации от гриппа. По состоянию на 21 декабря против гриппа вакцинированы 361 783 человека – 44 процента от взрослого населения или 73,4 от плана, в том числе 108 180 детей.

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