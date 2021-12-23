Стало известно, когда сыктывкарские школьники пойдут на каникулы

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Сыктывкарские школы выйдут на плановые каникулы с субботы, 25 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Новогодние каникулы в муниципальных школах продлятся до 9 января. Все это время там будут работать детские оздоровительные лагеря. Каникулы в Лицее для одаренных детей продлятся с 31 декабря по 10 января, в Физико-математическом лицее-интернате – с 31 декабря по 9 января. Руководство Лицея при СГУ им.Питирима Сорокина примет решение о каникулах 25 января. В Гимназии искусств разные классы выходят на каникулы в разные дни. Как передает «Комиинформ», основная масса учащихся будет отдыхать с 26 декабря по 9 января.

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