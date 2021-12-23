Жителя Коми, угрожавшего взорвать жилой дом, отправили в больницу

Фото: информационная программа «День»

Жителя Ухты, который угрожал взорвать жилой дом, отправили в больницу.

Как сообщалось ранее, ухтинец закрылся в одной из квартир на Советской улице. Он заявил сотрудникам полиции, что намерен пустить дом на воздух. Сообщалось, что на месте происшествия работают экстренные службы города. Подробности выясняются.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Коми, сообщение о происшествии поступило в МЧС. Мужчина заявил, что взорвет дом. Когда место прибыли экстренные службы, ухтинец сам открыл дверь полицейским. После этого его увезли в больницу. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Как передает «Комиинформ», правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

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