Фото: «Лиза Алерт»

В Кировской области пропал 47-летний Михаил Голуб из Коми. Об этом сообщают волонтеры «Лиза Алерт».

Уточняется, что мужчина исчез 12 ноября 2021 года. В этот день он связался с родственниками и больше не выходил на связь. Предположительно, мужчина пропал между Усинском и Кировской областью.

Приметы: рост 180 см, xудощавое телосложение, серо-голубые глаза, русые волосы. Поиски осложняются тем, что никто не знает, в чем был Михаил в день пропажи.

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