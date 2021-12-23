Завершился лингвистический онлайн-лагерь по китайскому языку и культуре «Россия и Китай - дружба сквозь время»

Половину среди участников составляют петербуржцы

К онлайн-лагерю, проходившему на платформе Chineseplus с 27 ноября по 18 декабря, присоединились свыше 200 жителей из России, Украины и Белоруссии. Половину среди участников составляют петербуржцы.

18 декабря состоялась церемония закрытия лагеря, на которой собрались почетные гости, в том числе консул по вопросам образования отдела по обмену информацией и сотрудничеству Генерального консульства КНР в Петербурге госпожа Лю Жомэй, начальник отдела международного обмена и сотрудничества и офиса института Конфуция при Шаньдунском педагогическом университете Чжоу Ляньюн.

Также гостями стали ректор института международного образования Шаньдунского педагогического университета Ма Маосян, заведующий кафедрой образования иностранных студентов Шаньдунского педагогического университета Чан Цинфэн, директора ЧУОДО «Академии восточных языков и культуры «Конфуций» Чжан Сюньли и Хуан Кэсянь.