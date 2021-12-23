В Коми произошел несчастный случай с рабочим

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В Коми произошел несчастный случай с машинистом буровой установки. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в республике.
Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в понедельник, 20 декабря, на АО «Боксит Тимана». Машинист буровой установки вел подготовительные работы. Он отогревал открытым огнем металлическую трубу. В это время с работником произошел тяжелый несчастный случай. Других подробностей в инспекции не сообщили. В ведомстве добавили, что организуется комиссия по расследованию несчастного случая.
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