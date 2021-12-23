В Сыктывкаре четыре дня будут ловить пьяных водителей

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С 24 по 27 декабря в Сыктывкаре пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Утром в понедельник, 27 декабря, сотрудники Госавтоинспекции организуют массовые проверки автомобилей. Целью рейда станет пресечение грубых нарушений ПДД. В первую очередь, речь идет о пьяных водителях, либо же о тех, кто отказывается от медосвидетельствования. За езду в нетрезвом виде грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на два года. За повторное подобное нарушение грозит уголовная ответственность.

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