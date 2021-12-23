В Коми 17-летнюю девушку задержали за наркоторговлю

Фото: архив КП

В Печоре 17-летнюю жительницу Новосибирской области подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Как рассказали в ведомстве, девушка была «закладчиком» интернет-магазина синтетических наркотиков. В декабре сибирячка приехала в Печоре, чтобы продавать запрещенные вещества. Довести свой замысел до конца подозреваемой не удалось, поскольку ее задержали правоохранители. У девушки изъяли более 25 граммов наркотиков. Девушка написала явку с повинной и подробно описала обстоятельства размещения закладок.

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