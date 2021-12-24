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Общество24 декабря 2021 3:44

В Сыктывкаре открыли пункт вакцинации от COVID-19 для беременных

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Администрация Сыктывкара сообщила, что накануне, 24 декабря, на заседании городской санитарно-противоэпидемиологической комиссии сообщили об открытии нескольких пунктов вакцинации.

В частности передается, что в женской консультации заработал прививочный кабинет для беременных женщин. Власти отчитались, что свою работу начали также и выездные бригады для вакцинации на дому.

Согласно озвученной на совещании информации, в настоящий момент также ведутся переговоры с администрацией ТРЦ «Вивальди плаза» («Парма»). Результатом переговоров должно стать открытие еще одного прививочного пункта в торговом центре.

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