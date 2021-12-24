В Сыктывкаре открыли пункт вакцинации от COVID-19 для беременных

Фото: архив КП

Администрация Сыктывкара сообщила, что накануне, 24 декабря, на заседании городской санитарно-противоэпидемиологической комиссии сообщили об открытии нескольких пунктов вакцинации.

В частности передается, что в женской консультации заработал прививочный кабинет для беременных женщин. Власти отчитались, что свою работу начали также и выездные бригады для вакцинации на дому.

Согласно озвученной на совещании информации, в настоящий момент также ведутся переговоры с администрацией ТРЦ «Вивальди плаза» («Парма»). Результатом переговоров должно стать открытие еще одного прививочного пункта в торговом центре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Правительство Коми потребовало от глав ускорить темпы вакцинации перед Новым годом (подробнее)