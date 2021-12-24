Сумма ущерба от телефонных мошенников в Коми оценивается в 439 млн рублей

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Начальник управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельности прокуратуры Алексей Панюков сообщил, что в Коми выросло количество случаев мошенничества с использованием телефона, передает «БНК».

По информации Панюкова, за прошедшие 11 месяцев 2021 года доля таких преступлений выросла на 31%. С начала года, отметил он, зарегистрировано 4 353 таких правонарушений. Ежесуточно происходит около 13 случаев.

- Прямой ущерб от преступной деятельности так называемых телефонных мошенников составил 439 миллионов рублей, - отметил он.

Согласно предоставленной информации, около 60% телефонных мошенничеств зарегистрировано в Сыктывкаре, в Ухте – 17,9%, в Воркуте – 8%.

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