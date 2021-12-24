В Коми прокуратура обратилась в суд, чтобы защитить несовершеннолетних детей

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Ижемский районный суд удовлетворил иск прокурора района о защите интересов детей. В ведомстве потребовали родителей несовершеннолетних оформить в общую собственность жилье и распределить равные доли между ними.

В Объединенной пресс-службе судов сообщили, что жители Коми обратились в Пенсионный фонд за материнским капиталом, чтобы улучшить условия проживания. Отмечается, что по правилам они должны были в течение шести месяцев после перечисления средств оформить жилье на себя и детей, однако не выполнили эти условия.

Во время заседания родители признали требования в полном объеме. Суд постановил в течение двух месяцев после вступления в силу решения оформить жилье в общую собственность и определить размеры долей.

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