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Общество24 декабря 2021 5:47

В Коми прокуратура обратилась в суд, чтобы защитить несовершеннолетних детей

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Ижемский районный суд удовлетворил иск прокурора района о защите интересов детей. В ведомстве потребовали родителей несовершеннолетних оформить в общую собственность жилье и распределить равные доли между ними.

В Объединенной пресс-службе судов сообщили, что жители Коми обратились в Пенсионный фонд за материнским капиталом, чтобы улучшить условия проживания. Отмечается, что по правилам они должны были в течение шести месяцев после перечисления средств оформить жилье на себя и детей, однако не выполнили эти условия.

Во время заседания родители признали требования в полном объеме. Суд постановил в течение двух месяцев после вступления в силу решения оформить жилье в общую собственность и определить размеры долей.

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