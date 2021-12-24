Житель Коми напал с ножом на брата своей возлюбленной

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В Эжвинском районном суде Сыктывкара признали 49-летнего местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В пресс-службе прокуратуры Коми сообщили, что он напал с ножом на брата своей сожительницы.

Суд установил, что 10 июля 2021 года между фигурантом уголовного дела и его возлюбленной произошла ссора во время распития алкоголя на улице Мира в Эжве. Во время конфликта женщина решила позвонить своему брату и позвать его для защиты. Когда родственник приехал, чтобы успокоить дебошира, тот схватил нож и ударил им оппонента в спину.

Вину в содеянном подсудимый признал полностью, суд приговорил его к двум годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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