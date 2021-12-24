В Коми подросткам напомнили о комендантском часе в период каникул

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В Коми в период новогодних каникул будет действовать комендантский час. Об этом напомнили в МВД по республике.

Согласно закону, несовершеннолетним запрещено находиться на улице в поздний час без сопровождения взрослых - это период с 22:00 до 6:00. Также ведомство напоминает жителям региона о том, что во время новогодних праздников продолжает действовать указ о повышенной готовности.

В целом полиция Коми готова к обеспечению общественного порядка и безопасности в период празднования Нового года и Рождества, заявили в министерстве.

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