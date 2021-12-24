В Коми подорожали бензин и дизель

Фото: архив "КП"

В Коми вновь замечен увеличение стоимости на продукты и бензин. Об этом сообщает Комистат, который опубликовал исследование по изменениям цен за минувшую неделю.

Согласно обновленным данным, резко в цене выросли колбасы (+8,8%), вермишель (+4,7%), мука (+2,2%) и молоко (1,9%). Из овощей выросли в стоимости капуста (+5,7%), картофель (+3,7%), лук (+3,6%).

Вместе с тем в цене снизились на пшено (-3,2%) и незначительно на свинину - всего -0,5%.

Цены вновь не порадует и автовладельцев. На заправках республики бензин подорожал на 0,5%, а дизельное топливо - на 0,04%.

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