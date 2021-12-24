Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 декабря 2021 6:40

Более 60 жителей Коми погибли в результате пожаров в 2021 году

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив КП

Фото: архив КП

С начала 2021 года в результате пожаров в Коми погибли 65 человек. Об этом сообщил начальник управления организации пожаротушения и проведения военно-спасательных работ республиканского главка МЧС Дмитрий Куликов.

По его словам, в этом году в Коми произошло 1182 пожара. По сравнению с прошлым годом, их количество снизилось на 12%. Чаще всего пожары происходили в жилом секторе. Возгорания унесли жизни 65 человек. Это на 17% больше, чем в прошлом году. Наибольшее количество смертельных случаев произошло в Сыктывкаре, Ухте и Княжпогостском районе.

За год в ходе пожаров спасли 286 человек: 228 взрослых и 58 детей. Из горящих домов эвакуировали более 2,5 тысячи человек. Сумма спасенных ценностей составила около миллиарда рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми горел дом: спасли мужчину и женщину

Еще восемь человек эвакуировались самостоятельно