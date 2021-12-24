В Сыктывкаре иномарка сломала ногу женщине

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 23 декабря, в Сыктывкаре Opel Astra сбил 35-летнюю женщину. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 8.53. Мужчина 1984 года рождения ехал за рулем Opel Astra по улице Корткеросской. Напротив дома №7 он сбил 36-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пострадавшая получила перелом берцовой кости. Госпитализация женщине не потребовалась. В ГИБДД отметили, что водитель Opel получил права в 2001 году.

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