В Сыктывкаре в сгоревшей квартире обнаружен труп женщины

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре накануне произошел смертельный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Коми.

В ведомстве рассказали, что в половине восьмого вечера пожарным поступило сообщение о возгорании в одной из квартир в доме по улице Бумажников. Отряд спасателей незамедлительно выехал на место пожара, однако жертв избежать не удалось.

После ликвидации огня в квартире было найдено бездыханное тело женщины. По сообщению МЧС, погибшей является 82-летняя пенсионерка.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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