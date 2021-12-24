В Коми загорелся многоквартирный дом: один человек погиб, один пострадал

Фото: архив "КП"

В Емве ночной пожар в многоквартирном доме унес жизнь 60-летнего мужчины. О трагедии рассказали в пресс-службе МЧС по Коми.

Уточняется, чтопожар был зарегистрирован в квартире жилого дома по улице 30 лет Победы. До прибытия спасателей свои жилища покинули 40 человек, но еще двое оставались в огненной ловушке - 60-летний мужчина и пожилая 85-летняя пенсионерка. Пожарные эвакуировали пострадавших и передали врачам, однако спасти горожанина не удалось: медикам оставалось лишь озвучить время его смерти.

По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем.

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