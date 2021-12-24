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Происшествия24 декабря 2021 12:09

В Коми мужчина до смерти избил 25-летнюю девушки и оставил умирать в лесу

Источник:kp.ru
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Фото: пресс-служба Следственного комитета

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Троицко-Печорском районе 33-летнего местного жителя обвиняют в том, что он до смерти избил 25-летнюю сожительницу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в сентябре текущего года возле находящейся в лесу охотничьей избы. Пьяный мужчину избил свою сожительницу. В результате пострадавшая скончалась. Причиной ее смерти стали осложнения сочетанной тупой травмы тела. Обвиняемый не признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.

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