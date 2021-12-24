В колонии Коми руку осужденного затянуло станком

Фото: архив "КП"

В исправительной колонии №1 в Коми произошел несчастный случай с осужденным. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции республики.

Накануне в деревообрабатывающем цехе №1 работник получил тяжелую травму руки. Выяснилось, что мужчина начал уборку горбыльно-реберного станка, предварительно не убедившись, что аппарат выключен. Как следствие, правая рука осужденного попала под вращающийся диск пилы.

Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей. По данному факту инспекция начала проверку.

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