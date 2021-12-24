В субботу в Сыктывкаре откроется еще одна ледовая переправа

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В субботу, 25 декабря, в Сыктывкаре откроется ледовая переправа на Трехозерку. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Переправа будет работать в местечке Нефтебаза. Толщина льда в этом районе позволяет запустить движение машин массой до трех тонн. В тот же день увеличат разрешенную массу автомобилей для перемещения на ледовой переправе в местечке Алешино. Ранее показатель составлял пять тонн, но уже в субботу его повысят вдвое – до 10 тонн.

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