Стали известны подробности смертельного пожара в многоквартирном доме в Коми

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Княжпогостскому району спасли женщину, ее сын погиб

В Емве накануне произошёл смертельный пожар, в котором погиб 60-летний мужчина. Трагедия случилась в многоквартирном доме по улице 30 лет Победе из-за неосторожного обращения с огнём.

Из пожара была спасена пожилая мать погибшего, которую эвакуировали сотрудники Росгвардии Коми. Женщина просила помочь и ее сыну, который остался внутри, однако уже было поздно: мужчина лежал в квартире без признаков жизни. По данным Росгвардии, горожанин погиб от отравления угарным газом.

Добавим, что из-за пожара в квартире самостоятельно покинули свои жилища ещё 40 жильцов дома. По факту трагедии начата проверка.

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